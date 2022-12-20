قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جونية والمناطق المجاورة وأحد زبائنه

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط أحد الأشخاص بعمليات تجارة وترويج المخدرات في محلة جونية والمناطق المجاورة لها.وعلى أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى ش. ح. (مواليد عام 1977، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب ملاحقة قضائية بجرم مخدراتوبتاريخ 3-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة جونية أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن سيارته نوع "سوبارو" لون جردوني وبرفقته المدعو ط. ر. (مواليد عام 1976، لبناني) وبتفتيشهما والسيارة ضبط بحوزة الاول: /62/ غ من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل مظاريف، مبلغ مالي عبارة عن /10,670/$، /50/ يورو و/1,500,000/ ل.ل.، /4/ هواتف خلوية، بطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين.وبتفتيش منزل الاول في محلة حارة صخر عثر بداخله على:-/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها الاجمالية حوالى /735/ غ.- كيس نايلون شفاف بداخله مادة الضربة زنتها حوالى /88,7/ غ- /30,3/ غ من مادة الماريجوانا.-/368/ غ من مادة حشيشة الكيف.-/10/ مظاريف ورقية بداخلها مادة الكوكايين زنتها /9,3/ غ.- ظرفين من النايلون يحتويان على مادة الباز كوكايين زنتهما حوالى /5,4/ غ- /13/ علبة بلاستيكية ذات حجم وسط وكبير بداخلها آثار من مادة الكوكايين.- مبلغ مالي وقدره /1,100,000/ ل.ل.، /1,550/ $ وميزان حساس، إضافة الى كمية من العلب البلاستيكية والاوراق البيضاء واكياس النايلون تستخدم في توضيب المخدرات.وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وتخزين المخدرات وترويجها لحسابه الخاص، وانه يستحصل على الكميات من مادة الكوكايين من منطقة البقاع، ويعمل على تقسيم المخدرات داخل منزله وتوزيعها في مختلف مناطق المتن وكسروان، كما تبين أن الثاني يتعاطى مادة الكوكايين ويستحصل عليها من الاول.وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".