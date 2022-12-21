تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من يوم غد

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أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة. وجاء فيه:المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)ج - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)د - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.