أمن وقضاء
21 كانون الأول 2022 - 03:55
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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من يوم غد

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تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من يوم غد
Lebanon News
أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قرارا حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة. وجاء فيه:

المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
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أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)

ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)

ج - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)

د - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
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