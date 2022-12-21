عصابة تمتهن بيع ذهب مزوّر بحرفية عالية في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب... ممن تتألف هذه العصابة؟

الإعلان

أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي بكمين محكم افراد عصابة توزعوا داخل السوق التجاري في صيدا لتنفيذ أكبر عدد من عمليات النصب، وقامت سابقًا ببيع سلاسل ذهبية مزورة في بعض المناطق البقاعية، وهم كل من السوريين:م. ج. (مواليد عام 1996)ع. ف. (مواليد عام 2002)ح. ح. (مواليد عام 1986)م. س. (مواليد عام 1987).وضبطت مفرزة استقصاء الجنوب بحوزتهم مبلغ /450/$ حصيلة عملية نصب، و/4/ سلاسل مطلية باللون الذهبي و/3/ فواتير مزورة، وسيارة نوع "بيجو" لون أسود المستخدمة في عملياتهم.وأفاد الأول والثاني بأنهما أقدما سويًا على بيع سلسال مزور لصاحب محل معد لبيع المجوهرات في صيدا لقاء مبلغ /34,800,000/ل.ل.وسلموا مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.