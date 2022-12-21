أمن وقضاء
21 كانون الأول 2022 - 07:04
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عصابة تمتهن بيع ذهب مزوّر بحرفية عالية في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب... ممن تتألف هذه العصابة؟

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عصابة تمتهن بيع ذهب مزوّر بحرفية عالية في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب... ممن تتألف هذه العصابة؟
Lebanon News
أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي بكمين محكم افراد عصابة توزعوا داخل السوق التجاري في صيدا لتنفيذ أكبر عدد من عمليات النصب، وقامت سابقًا ببيع سلاسل ذهبية مزورة في بعض المناطق البقاعية، وهم كل من السوريين:

م. ج. (مواليد عام 1996)
ع. ف. (مواليد عام 2002)
ح. ح. (مواليد عام 1986)
م. س. (مواليد عام 1987).
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وضبطت مفرزة استقصاء الجنوب بحوزتهم مبلغ /450/$ حصيلة عملية نصب، و/4/ سلاسل مطلية باللون الذهبي و/3/ فواتير مزورة، وسيارة نوع "بيجو" لون أسود المستخدمة في عملياتهم.

وأفاد الأول والثاني بأنهما أقدما سويًا على بيع سلسال مزور لصاحب محل معد لبيع المجوهرات في صيدا لقاء مبلغ /34,800,000/ل.ل.

وسلموا مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
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