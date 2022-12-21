توقيف ٧ لبنانيين وسوريين اثنين في البقاغ والجنوب (صور)

نتيجةً للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش اللبناني في

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LBCI News Lebanon

نتيجةً للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والجنوب، أُوقِف ٧ لبنانيين وسوريَان اثنان، لتورّطهم في حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتي، وذلك بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٢ .