أمن وقضاء
22 كانون الأول 2022 - 03:53
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يصنّعان تلبيسات الاسنان والوجبات من دون شهادة وترخيص...وأمن الدّولة في البقاع توقفهما (صور)

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يصنّعان تلبيسات الاسنان والوجبات من دون شهادة وترخيص...وأمن الدّولة في البقاع توقفهما (صور)
Lebanon News
أوقفت دوريّة من أمن الدّولة السوريّين س. ك. و م. ب.، بعد دهم شقتين تعودان لهما، حيث كانا يصنّعان تلبيسات الأسنان والوجبات، متعاقدَين مع عدد من المختبرات وأطباء الأسنان.

,في التفاصيل، عمل كلا من س.ك. و م. ب. في مختبرٍ للأسنان في تعلبايا في قضاء زحلة، وبعد تعلّمهما للصنعة، تركا العمل وفتح كل منهما مختبره الخاص لتصنيع الوجبات والأسنان، من دون استحواذهما على الشهادة الجامعيّة المطلوبة، ومن دون ترخيص من وزارة الصحة، ولا النقابات، ومن دون استحواذهما على أوراق قانونيّة. 
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وبعد التحقيق معهما بإشراف القضاء، واعترافهما بما نُسب إليهما، تمّ توقيفهما، وأودِعا إلى الجهات المختصّة.
 
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