أمن وقضاء
22 كانون الأول 2022 - 07:14
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المجلس الدستوري ردّ طعنين انتخابيين

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Lebanon News
أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس رد الطعنين الانتخابيين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار.
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