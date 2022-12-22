المجلس الدستوري ردّ طعنين انتخابيين

22 كانون الأول 2022 - 07:14 22/12/2022 07:14:33

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس رد الطعنين الانتخابيين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار.