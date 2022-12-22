أمن وقضاء
22 كانون الأول 2022 - 07:14
22/12/2022 07:14:33
المجلس الدستوري ردّ طعنين انتخابيين
ماذا في التفاصيل؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار طعن, الانتخابات النيابية,المجلس الدستوري,ماذا في التفاصيل؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس رد الطعنين الانتخابيين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المجلس الدستوري
الانتخابات النيابية
طعن
إقرأ أيضاً