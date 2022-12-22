أمن وقضاء
22 كانون الأول 2022 - 09:02
Back

قضية حادثة العاقبية ما زالت تتفاعل... ما جديدها؟

ماذا افادت المعلومات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش, جنوب لبنان, قوات حفظ السلام,العاقبية,ماذا افادت المعلومات؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لا تزال قضية حادثة العاقبية تتفاعل.

وهناك بعد المعلومات تحدثت عن اجراءات اتخذتها مخابرات الجيش في هذا الصدد، كما عن توقيف عدد من الاشخاص على علاقة بالحادثة.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً