أمن وقضاء
22 كانون الأول 2022 - 09:02
22/12/2022 09:02:00
قضية حادثة العاقبية ما زالت تتفاعل... ما جديدها؟
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LBCI News Lebanon
لا تزال قضية حادثة العاقبية تتفاعل.
وهناك بعد المعلومات تحدثت عن اجراءات اتخذتها مخابرات الجيش في هذا الصدد، كما عن توقيف عدد من الاشخاص على علاقة بالحادثة.
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