قضية حادثة العاقبية ما زالت تتفاعل... ما جديدها؟

ماذا افادت المعلومات؟

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LBCI News Lebanon

لا تزال قضية حادثة العاقبية تتفاعل.



وهناك بعد المعلومات تحدثت عن اجراءات اتخذتها مخابرات الجيش في هذا الصدد، كما عن توقيف عدد من الاشخاص على علاقة بالحادثة.