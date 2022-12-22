ضبط كميّات كبيرة من السلع المنتهية الصّلاحيّة.. وختم محل بالشمع الأحمر في صور

دوريّات لأمن الدّولة في صور.. وختم محل بالشمع الأحمر

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LBCI News Lebanon

ضبطت مصلحة حماية المستهلك بمؤاذرة عناصر من أمن الدولة مواد غدائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في صور.

وباشارة من مدعي عام الجنوب رهيف رمضان تم حجز المنتجات وتوقيف صاحب البضاعة اضافة الى تشميع محله بالشمع الأحمر.



وتقوم دوريّات من أمن الدّولة في صور، بعمليّات دهم للمحلات والسوبرماركت، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد.

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وحذرت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج من ان حماية المستلك ستتصدى للمخالفين و ستستمر بعملها مهما كان الثمن لان صحة وحياة الناس فوق كل اعتبار.