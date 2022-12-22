ضبط كميّات كبيرة من السلع المنتهية الصّلاحيّة.. وختم محل بالشمع الأحمر في صور

ضبطت مصلحة حماية المستهلك بمؤاذرة عناصر من أمن الدولة مواد غدائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في صور.
وباشارة من مدعي عام الجنوب رهيف رمضان تم حجز المنتجات وتوقيف صاحب البضاعة اضافة الى تشميع محله بالشمع الأحمر.
وتقوم دوريّات من أمن الدّولة في صور، بعمليّات دهم للمحلات والسوبرماركت، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد.
وحذرت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج من ان حماية المستلك ستتصدى للمخالفين و ستستمر بعملها مهما كان الثمن لان صحة وحياة الناس فوق كل اعتبار.
وكان قد سطّر أيضاً محضر ضبط بحق سوبرماركت في شدرة عكار لوجود مواد منتهية الصلاحية واخرى لا تحمل تواريخ صلاحية وقد تم اتلاف البضاعة مباشرة بحضور امن الدولة.
وقد جالت دورية لوزارة الاقتصاد على الافران و الماركت في منطقة الدريب حيث ضبطت بضاعة بقيمة مليون و ٥٥٠ الف منتهية الصلاحية في بلدة شدرة العكارية.