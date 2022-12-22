قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات ورفيقته الدائمة للتمويه في الدكوانة

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن نشاط أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة وترافقه فتاة بشكل دائم، بغية التّمويه.

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على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد هويّتَيهما ومكان سكنهما، وهما:- ع. ك. (من مواليد عام 1991، سوري)- ك. م. (من مواليد عام 1992، سورية)على الفور، انتقلت قوّة من المكتب إلى منزلهما في المحلّة المذكورة، حيث أوقفتهما وضبطت كميّةً من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /66/ ظرفًا ومعدّة للترويج، مسدساً حربيًا، ومبلغًا ماليًا من نتاج عمليات الترويج.أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.