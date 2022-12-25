إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين

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LBCI News Lebanon

وقع إشكال بين عدد من الشبان عند الشارع البحري الجنوبي لمدينة صور، على خلفية مجهولة تطور الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وعمل الدفاع المدني على نقل إصابتين الى المستشفى اللبناني - الإيطالي للمعالجة.