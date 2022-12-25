أمن وقضاء
25 كانون الأول 2022 - 02:21
25/12/2022 02:21:41
إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين
إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار صور,اشكال,إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين
LBCI News Lebanon
وقع إشكال بين عدد من الشبان عند الشارع البحري الجنوبي لمدينة صور، على خلفية مجهولة تطور الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وعمل الدفاع المدني على نقل إصابتين الى المستشفى اللبناني - الإيطالي للمعالجة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اشكال
صور
إقرأ أيضاً