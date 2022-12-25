أمن وقضاء
25 كانون الأول 2022 - 02:21
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إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين

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إشكال في صور... آلات حادّة وسكاكين
Lebanon News
وقع إشكال بين عدد من الشبان عند الشارع البحري الجنوبي لمدينة صور، على خلفية مجهولة تطور الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وعمل الدفاع المدني على نقل إصابتين الى المستشفى اللبناني - الإيطالي للمعالجة.
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