توقيف ٦ مشتبه بهم نتيجة الخطة الأمنية في طرابلس

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تمكنت شعبة المعلومات من القاء القبض على 6 مشتبه بهم في مناطق: السوق العريض، التل، باب الرمل والضم والفرز، وهم كل من:(1) – ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم ضرب وايذاء، وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وسكين ست طقات.(۲) – م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)، عثر بحوزته على مسدس حربي ودراجة آلية تمت إزالة رقم هيكلها.(۳) – ب. ر. (مواليد عام 2004، لبناني)، ضبط معه كمية من حشيشة الكيف، سكين 6 طقات ودراجة دون تسجيل.(4) – ب. ن. (مواليد عام 1987، فلسطيني)، عثر بحوزته على مسدس حربي مع ذخيرته.(5) – م. م. (مواليد عام 2001، فلسطيني)، وضبطت مسدس حربي مع ذخيرته ودراجة نوع "توك توك" دون تسجيل.(6) - م. م. (مواليد عام 1996، لبناني)، وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف.وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المراجع المختصة بناء على اشارة القضاء.