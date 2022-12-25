مسؤول أمني: حزب الله يسلم الجيش اللبناني مشتبهاً به في مقتل جندي اليونيفيل الإيرلندي

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سلّم حزب الله الجيش اللبناني المشتبه به الأساسي بإطلاق نار استهدف آلية لقوة الأمم المتحدة الموقتة أسفر عن مقتل عنصر إيرلندي، وفق ما كشف مسؤول أمني لوكالة فرانس برس الأحد.وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "مطلق النار الأساسي على دورية اليونيفيل بات موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، بعدما سلّمه حزب الله" للجيش خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن تسليمه "جاء في سياق تعاون حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش".واعتبر أن المشتبه به "قد يكون حزبياً، لذلك تمكن الحزب من توقيفه وتسليمه".وقال مصدر قضائي لبناني قبل أيام لفرانس برس إن الدورية كانت مراقبة مسبقاً، وتمت مطاردتها "من قبل سيارة كان يستقلها مسلّحون، وقد تعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين قبل وصولها إلى موقع الحادث"، مشيراً إلى أن أكثر من شخص شاركوا في إطلاق النار، بحيث طالت سبع طلقات الآلية وأصابت احداها الجندي القتيل في رأسه من الخلف.وأكد المسؤول الأمني أن "المشتبه به الأساس بات بتصرف التحقيق"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية اقتربت من نهايتها، وقد تفضي إلى توقيف آخرين".