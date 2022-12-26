سلبا من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال بقوّة السلاح ... فهل أوقفتهما القوى الامنية؟ (صورة)

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بعد تعرض أحد المواطنين أثناء مروره على متن دراجته الآليّة بتاريخ 8-9-2022، في محلّة التيرو-الشويفات، واعتراضه من قبل شخصين على متن دراجة آلية وسلب مبلغ /30/ ألف دولار و/1000/ يورو و/30/ مليون ليرة لبنانية ودراجته، وإطلاق النّار من مسدس حربي، باتّجاهه، توصّلت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية إلى تحديد هويّة أحد المشتبه فيهما (مطلق النّار)، ويدعى: ح. ش. خ. (من مواليد عام 1982، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم ترويج مخدّرات.وأوقفت المفرزة وضبطت المسدس الذي نفذّ به العملية، وذلك على الرّغم من التمويه الذي أجراه كقيامه ببيع دراجته الآلية وشراء أخرى وتغيير تسريحة شعره ولحيته ولباسه.وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السّلب، بالاشتراك مع شخص آخر ملقّب بـ"علي أميرة"، وأنّ حصّته من العملية كانت مائة مليون ليرة لبنانية.ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان المشتبه فيه الثّاني (علي أميرة)، ويُدعى: ع. م. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وقد أوقفته في محلّة حيّ السّلّم، شارع البركات، وضبطت بحوزته رمّانة يدويّة ومسدّس حربي.