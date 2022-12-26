إعتصام لاصحاب مراكب الرحلات البحرية في صور احتجاجا على قرار رفع الرسوم على المراكب

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نفذ أصحاب مراكب الرحلات البحرية السياحية في ميناء صور، إعتصاما ووقفة احتجاجية، أمام مراكبهم التي رست على رصيف الميناء، ضد قرار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، الذي قضى برفع الرسوم على المراكب.وشدد المعتصمون على أنهم هجروا مهنة الصيد، وحولوا مراكبهم للرحلات البحرية بعد انقراض الاسماك، لانهم لا يستطيعون دفع الملايين، في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.وأشاروا الى أنهم لا يعملون في السنة إلا 3 أشهر، سائلين: "كيف لنا تسديد تلك الرسوم ولدينا أطفال وعائلات؟".ولفت أصحاب مراكب الرحلات البحرية السياحية إلى أنهم يريدون حلا من الوزير، وسيتخذون خطوات تصعيدية في صيدا وبيروت، للتحرك من أجل الغاء هذا القرار التعسفي بحقهم، في ظل الغلاء وارتفاع الدولار وانهيار الليرة.