أمن وقضاء
27 كانون الأول 2022 - 06:48
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سلسلة أحكام لجنايات البقاع بجرائم الإتجار بالمخدرات وتعاطيها

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سلسلة أحكام لجنايات البقاع بجرائم الإتجار بالمخدرات وتعاطيها
Lebanon News
 أصدرت محكمة الجنايات في البقاع برئاسة القاضي عصام طالب سلسلة من الأحكام بالصورة الغيابية في حق خمسة متهمين لارتكابهم جناية الإتجار بالمخدرات.
وصدر الحكم الأول في حق المتهم خزاع.و ( مكتوم القيد) وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مئة مليون ليرة، إضافة الى النفقات والرسوم وذلك سنداً للمادة 125/مخدرات لارتكابه جناية الإتجار بها، كما قررت إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً  لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
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وصدر الحكم الثاني في حق المتهم محمد.ز (لبناني) بالعقوبة نفسها الواردة أعلاه لارتكابه جناية الإتجار بالمخدرات.
وحكمت المحكمة على كل من المتهمين سمير.ب (لبناني) ومحمد.ح ( سوري) وجسار.ح (سوري) بجناية الإتجار بالمخدرات سنداً للمادة 125، وأنزلت بهم العقوبة الواردة أعلاه، كما حكمت بطرد الرابع والخامس نهائياً من البلاد بعد تنفيذ العقوبات.
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