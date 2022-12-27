جولة لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومحضر ضبط في جباع

27 كانون الأول 2022 - 08:30 27/12/2022 08:30:53

جولة لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومحضر ضبط في جباع

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LBCI News Lebanon

جالت دوريات لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة.



وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة جباع لعدم إعلانه الأسعار.