أمن وقضاء
27 كانون الأول 2022 - 08:30
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جولة لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومحضر ضبط في جباع

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جولة لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومحضر ضبط في جباع
Lebanon News
جالت دوريات لمراقبي حماية المستهلك في قرى وبلدات أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة.

وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة جباع لعدم إعلانه الأسعار.
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