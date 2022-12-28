مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس أوقف مروج مخدرات

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تمكنت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 24-12-2022 في محلة القبة من توقيف المدعو: م. ع. (من مواليد عام 1990، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار.عثر في حوزته على:/156/غ قائم من باز الكوكايين داخل كيس نايلون شفاف./22/غ قائم من مادة الماريجوانا./21/غ قائم من مادة حشيشة الكيف./4/ حبات كبتاغون./73/ حبة MDMA-super man/72/ حبة MDMA- tramp/156/ حبة MDMA- play boy/15/ حبة فرعون MDMA-حبة MDMA-facebookمبلغ مالي.والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.