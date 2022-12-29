أمن وقضاء 29 كانون الأول 2022 - 14:24 29/12/2022 14:24:41 قوى الأمن حذرت من إطلاق النار العشوائي في محيط المطار وفي كل المناطق: للابلاغ عن اي مخالفة على الرقم 112

قوى الأمن حذرت من إطلاق النار العشوائي في محيط المطار وفي كل المناطق: للابلاغ عن اي مخالفة على الرقم 112

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LBCI News Lebanon



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وطلبت "الإقلاع عن هذه الآفة غير الحضارية والمتخلفة، وتستغرب أشد الاستغراب كيفية إصرار بعض الأشخاص على التعبير في مناسبات مختلفة وخصوصا في ليلة رأس السنة بهذا الأسلوب الإجرامي وغير الأخلاقي في مختلف الأراضي اللبنانية، مع علمهم الأكيد أن فعلهم هذا يشكل تهديدا لأمن المجتمع ويؤدي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء".



وقالت إن قوى الأمن الداخلي ستلاحق هؤلاء المجرمين، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة، من خلال الاتصال بغرف عملياتها على الرقم /112/، أو إرسال شكوى عبر خدمة "بلغ" على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو)، وستعالَج هذه الشكاوى بسرية تامة. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان "من الآثار الخطيرة لآفة إطلاق النار العشوائي المتخلفة والقاتلة، تساقط الرصاص الطائش على مدرجات مطار رفيق الحريري الدولي وفي أماكن هبوط وإقلاع الطائرات وبالقرب منها، وذلك انطلاقا من المناطق المحيطة به، مما يؤدي الى تهديد سلامة الطيران المدني وتعريض المسافرين والوافدين والطائرات والمنشآت الحيوية للخطر."وطلبت "الإقلاع عن هذه الآفة غير الحضارية والمتخلفة، وتستغرب أشد الاستغراب كيفية إصرار بعض الأشخاص على التعبير في مناسبات مختلفة وخصوصا في ليلة رأس السنة بهذا الأسلوب الإجرامي وغير الأخلاقي في مختلف الأراضي اللبنانية، مع علمهم الأكيد أن فعلهم هذا يشكل تهديدا لأمن المجتمع ويؤدي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء".وقالت إن قوى الأمن الداخلي ستلاحق هؤلاء المجرمين، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة، من خلال الاتصال بغرف عملياتها على الرقم /112/، أو إرسال شكوى عبر خدمة "بلغ" على الموقع الإلكتروني العائد لها www.isf.gov.lb، أو إرسال رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، على أن تكون مرفقة بإثبات (صورة أو فيديو)، وستعالَج هذه الشكاوى بسرية تامة.

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