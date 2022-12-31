أمن وقضاء
31 كانون الأول 2022 - 06:03
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توقيف بنغلادشي قتل شخصاً بالساطور بسبب خلاف شخصي في زحلة (صور)

بنغلادشي قتل مواطنه بالساطور بسبب خلاف شخصي وشعبة المعلومات توقفه بالتاريخ ذاته في المدينة الصناعيّة - زحلة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامن الداخلي, زحلة, قتل,توقيف,بنغلادشي قتل مواطنه بالساطور بسبب خلاف شخصي وشعبة المعلومات توقفه بالتاريخ ذاته في المدينة الصناعيّة - زحلة...
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توقيف بنغلادشي قتل شخصاً بالساطور بسبب خلاف شخصي في زحلة (صور)
Lebanon News
تمكّنت إحدى دوريّات قوى الامن الداخلي من توقيف المشتبه به بقتل شخصٍ بالساطور في المدينة الصناعية – زحلة، وضبطت أداة الجريمة.

وفي التفاصيل، بتاريخ 25-12-2022، حصل إشكال بين شخصين من الجنسية البنغلادشية في المدينة الصناعية – زحلة تطوّر الى تضارب بأدوات حادّة، وأدّى إلى إصابة أحدهما بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ نتيجة تعرّضه لضربة "ساطور" على رأسه، أدخل على إثرها إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه ويدعى: م. ن. (مواليد عام 1983).
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على الفور، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في مكان حصول الإشكال، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى كشف هويّة الفاعل، وهو المدعو: ح. ت. (مواليد عام 1988).

بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه به في المدينة الصناعية – زحلة، وضبطت أداة الجريمة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه وأنّه أقدم على ضرب المغدور بالساطور على رأسه بسبب خلافات شخصية بينهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
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