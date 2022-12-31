أمن وقضاء 31 كانون الأول 2022 - 10:22 31/12/2022 10:22:18 الجيش: ثلاثة مراكب من القوات البحرية مع مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا

الجيش: ثلاثة مراكب من القوات البحرية مع مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا

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LBCI News Lebanon

وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bGyrIJVwmC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022 الإعلان أعلنت صفحة الجيش على تويتر ان " ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً".

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