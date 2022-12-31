الجيش: ثلاثة مراكب من القوات البحرية مع مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا

وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bGyrIJVwmC
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022
وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bGyrIJVwmC