أمن وقضاء
31 كانون الأول 2022 - 10:22
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الجيش: ثلاثة مراكب من القوات البحرية مع مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا

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الجيش: ثلاثة مراكب من القوات البحرية مع مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا
Lebanon News
أعلنت صفحة الجيش على تويتر ان " ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً".
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