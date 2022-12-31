أمن وقضاء
31 كانون الأول 2022 - 11:05
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تدابير سير من محطة الرحاب باتجاه طريق المطار ابتداء من صباح الغد بسبب تنفيذ أشغال في المحلة

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تدابير سير من محطة الرحاب باتجاه طريق المطار ابتداء من صباح الغد بسبب تنفيذ أشغال في المحلة
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "استكمالًا للأعمال التّي تجريها إحدى الشركات المتعهدّة بمدّ شبكة تصريف مياه الأمطار في محيط محلّة الرحاب، سيتمّ تنفيذ أشغال على المسلك الجنوبي من محطّة الرحاب باتجاه طريق المطار اعتبارًا من الساعة 7،00 من يوم 1/1/2023، ولغاية مساء يوم الأربعاء 4/1/2023.
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سيتمّ قطع المسلك المذكور بشكل جزئيّ وترك مسرب واحد، ممّا قد يؤثّر على حركة السير. يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".                             
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