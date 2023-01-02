أمن وقضاء
02 كانون الثاني 2023 - 13:19
02/01/2023 13:19:23
ضبط كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال
ضبط كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال
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LBCI News Lebanon
ضبطت قوة من الجيش في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال، سيارة نوع جيب جي أم سي بداخلها 255 كلغ من حشيشة الكيف و400 ألف حبّة كبتاغون.
وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
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