أمن وقضاء
02 كانون الثاني 2023 - 13:19
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ضبط كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال

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ضبط كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال
Lebanon News
ضبطت قوة من الجيش في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال، سيارة نوع جيب جي أم سي بداخلها 255 كلغ من حشيشة الكيف و400 ألف حبّة كبتاغون.

وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
 
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