أمن وقضاء
04 كانون الثاني 2023 - 13:06
Back

اللواء عثمان: الأمن الذاتي ممنوع... واعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا

اللواء عثمان: لن نسمح بالفوضى في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللواء عثمان, الفوضى,الامن , اللواء عثمان: لن نسمح بالفوضى في لبنان
episodes
اللواء عثمان: الأمن الذاتي ممنوع... واعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا
Lebanon News
أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنَّ الأمن الذاتي ممنوع ولن نسمح بالفوضى في لبنان، لافتًا إلى أنَّ مؤسسة قوى الأمن تتعرض للتجنّي، والمعيب هو سكوت الناس عن هذا الأمر، وهناك من يتساءل كيف أن مؤسستنا بقيت صامدة رغم كل الصعوبات وكأنهم يسعون للحلول محلها، فيبدون على هيئة "كاد المريب أن يقول خذوني".
الإعلان

وأوضح اللواء عثمان، في حوار مع مجلة "الأمن"، أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، وأن المذكرة التي أصدرها موجهة للضباط والرتباء والعناصر ليعرفوا المهام التي عليهم القيام بها، ولا شك في أن من انتقدوها لم يقرؤوها، مؤكدًا أن تسيير أعمال المرفق العام ضرورة، وأن اعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم.

وأكد اللواء المدير العام أنَّ حقوق الإنسان في السجون خط أحمر بالنسبة إليه، والعنصر المخطئ بحق موقوف أو سجين يوقف عدليًا ويعاقب مسلكيًّا، موضحًا أنَّ إرشاد السجناء ليس من مهام المؤسسة، ولفت إلى أن عديد قوى الأمن غير كاف لتنفيذ كل المهام على مساحة الأرض اللبنانية.
الإعلان
إقرأ أيضاً