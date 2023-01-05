أمن وقضاء
05 كانون الثاني 2023 - 09:15
05/01/2023 09:15:27
الجيش: إحالة التحقيقات في شأن حادثة العاقبية على القضاء المختص
الجيش: إحالة التحقيقات في شأن حادثة العاقبية على القضاء المختص
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LBCI News Lebanon
اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أنه "بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت بتاريخ 3/1/2023 الملف الأساسي على القضاء المختص".
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