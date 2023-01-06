عصابة نفّذت أكثر من ١٠٠ عملية سرقة دراجة آلية في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية عصابة مؤلّفة من عدّة أشخاص يقومون بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات في العديد من المناطق، وهم:ص. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)ع. ص. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)م. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري).وفي التفاصيل، وبتاريخ 27-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق بعلشميه ورويسات صوفر وبحمدون، تمكّنت في خلالها من توقيف المذكورين، وضبطت، مع الموقوف الأخير، دراجة آلية نوع “V 150” من دون تسجيل.وبالتحقيق مع أفراد العصابة، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يُشكّلون عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من /100/ عملية سرقة دراجة من مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، وبيروت، مستخدمين دراجة من نوع بارت، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية وألواح ألمنيوم.