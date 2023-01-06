أمن وقضاء
06 كانون الثاني 2023 - 15:00
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تعميم صور 3 قُصَّر غادروا منزل والدهم ولم يعودوا

تعميم صور 3 قُصَّر غادروا منزل والدهم الكائن في محلة الشويفات ولم يعودوا.. هل من يعرف عنهم شيئًا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشويفات,قُصَّر ,تعميم صور 3 قُصَّر غادروا منزل والدهم الكائن في محلة الشويفات ولم يعودوا.. هل من يعرف عنهم شيئًا؟
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تعميم صور 3 قُصَّر غادروا منزل والدهم ولم يعودوا
Lebanon News
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

-  الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)

- كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

- دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)

الذّين غادروا منزل والدهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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