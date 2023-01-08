عصابة سرقة أسلاك كهربائيّة تنشط ضمن محافظة جبل لبنان.. والقبض على الرأس المدبّر(صورة)

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بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، عن قيام عصابة على متن سيارة نوع "نيسان ساني" لون فضي، بتنفيذ عدة عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة الممتدّة على "أوتوستراد" بحمدون، أوقفت الشعبة الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو خ. ض. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتهديد وشيكات من دون رصيد ومخالفة الأنظمة العسكرية.وفي التفاصيل، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف خ.ض. بالجرم المشهود، عند "أوتوستراد بحمدون" في أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة، وبتفتيشه وتفتيش سيارته ضبطت عناصر الدّوريّة أدوات السّرقة.وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أقدم على تنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة أسلاك كهربائية ضمن محافظة جبل لبنان، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، يجري العمل لتوقيفهم.