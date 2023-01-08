سرقة أحد نصب السباع البرونزية على المدخل الجنوبي لاهدن

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LBCI News Lebanon

سُرق أحد نصب السباع البرونزية المصنوعة في الخارج على المدخل الجنوبي لبلدة اهدن، وهما هدية من المغترب اميليو بطرس الشيخا لمسقط رأسه، بعد ان كان والده بادر الى تقديم هدية سباع المطل.

وتبين ان السارق حاول اقتلاع السبع البرونزي الثاني لكنه لم يفلح.