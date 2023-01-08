أمن وقضاء
08 كانون الثاني 2023 - 12:59
08/01/2023 12:59:46
سرقة أحد نصب السباع البرونزية على المدخل الجنوبي لاهدن
سرقة أحد نصب السباع البرونزية على المدخل الجنوبي لاهدن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اهدن, نصب السباع البرونزية ,سرقة ,سرقة أحد نصب السباع البرونزية على المدخل الجنوبي لاهدن
LBCI News Lebanon
سُرق أحد نصب السباع البرونزية المصنوعة في الخارج على المدخل الجنوبي لبلدة اهدن، وهما هدية من المغترب اميليو بطرس الشيخا لمسقط رأسه، بعد ان كان والده بادر الى تقديم هدية سباع المطل.
وتبين ان السارق حاول اقتلاع السبع البرونزي الثاني لكنه لم يفلح.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سرقة
نصب السباع البرونزية
اهدن
إقرأ أيضاً