أمن وقضاء
09 كانون الثاني 2023 - 08:23
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توقيف أشخاص في بلدة طاريا ومنطقة حي الجامعة – الضاحية الجنوبية

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توقيف أشخاص في بلدة طاريا ومنطقة حي الجامعة – الضاحية الجنوبية
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 8/1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا - البقاع المواطن (م.ف.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ي.) في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية أثناء إشكالٍ ما أدى إلى مقتله.

كما أوقفت المديرية في منطقة حي الجامعة - الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ف.) شقيق مطلق النار، لمشاركته في الإشكال المذكور ولكونه مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار. كذلك أوقفت المواطنَين (م.ع.ف.) و(ع.ف.) لحيازتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف وأعتدة عسكرية.
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وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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