أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 05:00
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إعتصام لموظفي شرطة بلدية صور أمام أحد المصارف إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم

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إعتصام لموظفي شرطة بلدية صور أمام أحد المصارف إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم
Lebanon News
نفذ العشرات من موظفي شرطة بلدية صور إعتصامًا أمام مصرف سوسيته جنرال فرع صور إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم عن الشهر الماضي.

وأكدوا الإستمرار بالإعتصام أمام المصرف حتى تحقيق مطالبهم.
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