أمن وقضاء 10 كانون الثاني 2023 - 05:00 10/01/2023 05:00:42 إعتصام لموظفي شرطة بلدية صور أمام أحد المصارف إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم

إعتصام لموظفي شرطة بلدية صور أمام أحد المصارف إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم

Lebanon, news ,lbci ,أخبار شرطة بلدية صور,إعتصام,إعتصام لموظفي شرطة بلدية صور أمام أحد المصارف إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم

LBCI News Lebanon

نفذ العشرات من موظفي شرطة بلدية صور إعتصامًا أمام مصرف سوسيته جنرال فرع صور إحتجاجًا على عدم قبض رواتبهم عن الشهر الماضي.



وأكدوا الإستمرار بالإعتصام أمام المصرف حتى تحقيق مطالبهم. الإعلان

الإعلان