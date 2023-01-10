أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 14:42
10/01/2023 14:42:00
أهالي ضحايا المرفأ الى الشارع مجددا... تحرك تخلله بعض الاشكالات
أهالي ضحايا المرفأ الى الشارع مجددا
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LBCI News Lebanon
كما وعد أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت في نهاية العام 2022 بالتصعيد بحثاً عن الحقيقة والعدالة، ها هم يحاولون إقتحام قصر العدل في بيروت في الأيام الأولى من العام 2023 أي بعد أكثر من سنة على تعطيل تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
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