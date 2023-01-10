أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 14:42
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أهالي ضحايا المرفأ الى الشارع مجددا... تحرك تخلله بعض الاشكالات

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Lebanon News
كما وعد أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت في نهاية العام 2022 بالتصعيد بحثاً عن الحقيقة والعدالة، ها هم يحاولون إقتحام قصر العدل في بيروت في الأيام الأولى من العام 2023 أي بعد أكثر من سنة على تعطيل تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.  
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