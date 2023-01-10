أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 14:45
10/01/2023 14:45:00
الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف في الجنوب...كيف انتهت المفاوضات مع المقتحمين؟
كيف انتهت المفاوضات التي تمت بين ادارة المصارف والمقتحمين؟
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LBCI News Lebanon
الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف تدور أحداثه في الجنوب!
هذا المشهد التقط من أمام مصرف بنك لبنان والمهجر في صيدا...
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