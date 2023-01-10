أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 14:45
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الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف في الجنوب...كيف انتهت المفاوضات مع المقتحمين؟

كيف انتهت المفاوضات التي تمت بين ادارة المصارف والمقتحمين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنك لبنان والمهجر, مصرف, اقتحام,مودع,كيف انتهت المفاوضات التي تمت بين ادارة المصارف والمقتحمين؟
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Lebanon News
الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف تدور أحداثه في الجنوب!

هذا المشهد التقط من أمام مصرف بنك لبنان والمهجر في صيدا...
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