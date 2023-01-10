الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف في الجنوب...كيف انتهت المفاوضات مع المقتحمين؟

كيف انتهت المفاوضات التي تمت بين ادارة المصارف والمقتحمين؟

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LBCI News Lebanon

الجزء الجديد من مسلسل إقتحام المصارف تدور أحداثه في الجنوب!



هذا المشهد التقط من أمام مصرف بنك لبنان والمهجر في صيدا...