القبض على سارق منزل في سير - الضنية بالجرم المجهود وفرار آخر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سير الضنية,سارق,القبض على سارق منزل في سير - الضنية بالجرم المجهود وفرار آخر

LBCI News Lebanon

أوقف أهالي بلدة سير ـ الضنية بالجرم المشهود السوري م. ج، أثناء قيامه بمحاولة سرقة منزل في حارة غازي في البلدة، في حين فر م. د. إلى جهة مجهولة.



وقام الأهالي بتسليم م. ج. إلى القوى الأمنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.