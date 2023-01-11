أمن وقضاء
11 كانون الثاني 2023 - 15:28
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القبض على سارق منزل في سير - الضنية بالجرم المجهود وفرار آخر

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القبض على سارق منزل في سير - الضنية بالجرم المجهود وفرار آخر
Lebanon News
أوقف أهالي بلدة سير ـ الضنية بالجرم المشهود السوري م. ج، أثناء قيامه بمحاولة سرقة منزل في حارة غازي في البلدة، في حين فر م. د. إلى جهة مجهولة.
 
وقام الأهالي بتسليم م. ج. إلى القوى الأمنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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