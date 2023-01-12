أمن الدّولة في جبل لبنان تلقي القبض على مروّجٍ للمخدّرات

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LBCI News Lebanon

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة الفلسطينيّ (ب. ح.)، في الضاحية الجنوبيّة، بجرم ترويج مخدّرات، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة خلاصات أحكام صادرة بحقّه عن المحكمة العسكريّة في بيروت. أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى النيابة العامّة العسكريّة.