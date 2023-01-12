أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2023 - 09:15
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أمن الدّولة في جبل لبنان تلقي القبض على مروّجٍ للمخدّرات

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أمن الدّولة في جبل لبنان تلقي القبض على مروّجٍ للمخدّرات
Lebanon News
أوقفت دوريّة من أمن الدّولة الفلسطينيّ (ب. ح.)، في الضاحية الجنوبيّة، بجرم ترويج مخدّرات، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة خلاصات أحكام صادرة بحقّه عن المحكمة العسكريّة في بيروت. أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى النيابة العامّة العسكريّة.
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