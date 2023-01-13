أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 08:21
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الجيش يطلق النار باتجاه درون اسرائيلية

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الجيش يطلق النار باتجاه درون اسرائيلية
Lebanon News
خلال قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون اسرائيلية الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها.
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