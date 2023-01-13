الجيش يطلق النار باتجاه درون اسرائيلية

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LBCI News Lebanon

خلال قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون اسرائيلية الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها.