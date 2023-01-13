أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 14:16
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الـLBCI تواكب الاستعدادات لجلسات الوفود الأوروبية من داخل قاعة محكمة التمييز

التحضيرات مستمرة لبدء عمل القضاة الأوروبيون الأسبوع المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار تبييض أموال, القضاة الاوروبيون,محكمة للتمييز,التحضيرات مستمرة لبدء عمل القضاة الأوروبيون الأسبوع المقبل
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Lebanon News
خلف جدران القاعة الكبرى لمحكمة للتمييز هذه، سيستمع القضاة الاوروبيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل الى اللبنانيين المطلوبين كشهود، باستثناء مشتبه به واحد، في ملف تبييض أموال.
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