أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 14:16
13/01/2023 14:16:00
الـLBCI تواكب الاستعدادات لجلسات الوفود الأوروبية من داخل قاعة محكمة التمييز
التحضيرات مستمرة لبدء عمل القضاة الأوروبيون الأسبوع المقبل
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LBCI News Lebanon
خلف جدران القاعة الكبرى لمحكمة للتمييز هذه، سيستمع القضاة الاوروبيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل الى اللبنانيين المطلوبين كشهود، باستثناء مشتبه به واحد، في ملف تبييض أموال.
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