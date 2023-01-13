الـLBCI تواكب الاستعدادات لجلسات الوفود الأوروبية من داخل قاعة محكمة التمييز

التحضيرات مستمرة لبدء عمل القضاة الأوروبيون الأسبوع المقبل

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LBCI News Lebanon

خلف جدران القاعة الكبرى لمحكمة للتمييز هذه، سيستمع القضاة الاوروبيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل الى اللبنانيين المطلوبين كشهود، باستثناء مشتبه به واحد، في ملف تبييض أموال.