أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 14:10
13/01/2023 14:10:00
توقيف وليام نون... ماذا في التفاصيل؟
المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت وليام نون
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LBCI News Lebanon
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ ظهر اليوم، وقد دهمت منزله عقب توقيفه.
فماذا في التفاصيل؟
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