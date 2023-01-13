أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 14:10
Back

توقيف وليام نون... ماذا في التفاصيل؟

المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت وليام نون Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمن الدولة, وليام نون,توقيف,المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة أوقفت وليام نون
episodes
Lebanon News
أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ ظهر اليوم، وقد دهمت منزله عقب توقيفه.

فماذا في التفاصيل؟
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً