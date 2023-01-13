استنفار الشارع اللبناني احتجاجاً على توقيف وليام نون.. ماذا قال أهالي ضحايا انفجار المرفأ؟ر

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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، الناشط وليم نون.وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاقه فورا. كما حضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.اشارة أيضا الى انه تم اقفال الطريق على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل قبالة مفرق كنيسة سيدة مارتيم. كما اقفلت مصلحة الطلاب في الكتائب الطريق عند تقاطع الصيفي.ودعا الاهالي الى اطلاق نون أو فليوقفوهم جميعهم الى جانبه، منتقدين اهتمام "السلطة بكم لوح قزاز"، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: "كلّنا وليم". أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، الناشط وليم نون.وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاقه فورا. كما حضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.ودعا الاهالي الى اطلاق نون أو فليوقفوهم جميعهم الى جانبه، منتقدين اهتمام "السلطة بكم لوح قزاز"، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: "كلّنا وليم".