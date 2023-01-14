أمن وقضاء
14 كانون الثاني 2023 - 13:46
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المرصد الاوروبي يدعو القاضي سهيل عبود إلى تطبيق القانون

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المرصد الاوروبي يدعو القاضي سهيل عبود إلى تطبيق القانون
Lebanon News
 أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" إلى أن "أحداثا عديدة تجري في لبنان، فبينما الوفد الأوروبي يحقق باختلاس وتبييض أموال في مصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني الذي يواجه استحقاقات مهمة، ألا وهي تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ والادعاء في ملف رياض سلامة وصولا إلى استعادة الأموال من الخارج".
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ولفت "المرصد" الى أن "المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود تطبيق القانون وعدم الاجتهاد فيه ودعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى الانعقاد وتعيين محقق عدلي لملف المرفأ والبت بملف سلامة".
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