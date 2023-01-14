أمن وقضاء
14 كانون الثاني 2023 - 14:43
14/01/2023 14:43:00
في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له... فلماذا بلاط؟
في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له...
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LBCI News Lebanon
شهدت منطقة البلاط تحركات تضامنية مع شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليم نون، منذ يوم أمس عند توقيفه.
وتجمّع في البلاط عدد من المواطنيين ورجال الدين، تضامنا مع وليم نون.
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