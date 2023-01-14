أمن وقضاء
14 كانون الثاني 2023 - 14:43
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في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له... فلماذا بلاط؟

في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له... Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار المرفأ, وليم نون,بلاط,في بلاط-جبيل كانت محطة لوليم نون واستقبال شعبي له...
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Lebanon News
شهدت منطقة البلاط تحركات تضامنية مع شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليم نون، منذ يوم أمس عند توقيفه.

وتجمّع في البلاط عدد من المواطنيين ورجال الدين، تضامنا مع وليم نون.
 
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