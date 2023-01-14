مصادر قضائية رفيعة: مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانه الاخير وفقا للاصول

مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانه الاخير وفقا للاصول

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LBCI News Lebanon

أفادت مصادر قضائية رفيعة بأن مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانه الاخير وفقا للاصول، بأكثرية ستة اصوات وامتناع صوت واحد.



وفي مطلق الاحوال، فإن مجلس القصاء الاعلى مؤسسة تعمل وفقا لأحكام القانون، ولا يختصرها شخص واحد، بحسب المصادر.