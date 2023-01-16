أمن وقضاء
16 كانون الثاني 2023 - 06:56
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12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟

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Lebanon News
وصل 12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين الى ثكنة بربر الخازن في فردان وخضعوا للتحقيق بناءً لإشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد حمادة.

وتزامناً مع وصولهم، أقيم تحرك تضامني.

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