أمن وقضاء
16 كانون الثاني 2023 - 06:56
16/01/2023 06:56:04
12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ خضعوا للتحقيق اليوم.. كيف تبدو الصورة؟
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LBCI News Lebanon
وصل 12 شخصاً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين الى ثكنة بربر الخازن في فردان وخضعوا للتحقيق بناءً لإشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد حمادة.
وتزامناً مع وصولهم، أقيم تحرك تضامني.
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