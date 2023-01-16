ما الجديد في قضية التحقيق مع أهالي الضحايا الـ١٠؟

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LBCI News Lebanon

أفادت معلومات للـLBCI بأنه "لم تصدر بعد الإشارة النهائية للمحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة لتقرير مصير أهالي الضحايا الـ١٠ الذين خضعوا للتحقيق امام التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان لكن علم ان عناصر من أمن الدولة سينقلون بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء للتحقيق معه بناءً على الإشارة التي صدرت بحقه من قبل القاضي حماده السبت ولم يمتثل على إثرها للتحقيق".

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