ما الجديد في قضية التحقيق مع أهالي الضحايا الـ١٠؟

أفادت معلومات للـLBCI بأنه "لم تصدر بعد الإشارة النهائية للمحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة لتقرير مصير أهالي الضحايا الـ١٠ الذين خضعوا للتحقيق امام التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان لكن علم ان عناصر من أمن الدولة سينقلون بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء للتحقيق معه بناءً على الإشارة التي صدرت بحقه من قبل القاضي حماده السبت ولم يمتثل على إثرها للتحقيق".
كما أفادت المعلومات بأن القاضي زاهر حماده أعطى اشارته الأخيرة بترك جميع الذين تم الإستماع الى إفاداتهم رهن التحقيق مع توقيعهم على تعهد بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهرات السلمية بإستثناء ويليام نون وبيتر بو صعب الذين طلب أمن الدولة الإستماع الى افاداتهما لختم المحضر.