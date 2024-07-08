الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوب في مخيم نهر البارد

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه على أثر إشكال تخلله إطلاق نار في مخيم نهر البارد، دهمت قوة من الجيش اليوم منازل مطلقي النار وأوقفت المطلوب (ج.ع.)، مشيرة الى أنه أثناء عملية الدهم، تعرضت القوة للرشق بالحجارة كما حصل إطلاق نار في الهواء.



وأفادت في بيان، بأن وحدات الجيش المنتشرة اتخذت الإجراءات اللازمة وعملت على دهم منازل مطلقي النار لتوقيفهم.



وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.