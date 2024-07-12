الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مروّج مخدرات في الشويفات ومحيطها
أمن وقضاء
2024-07-12 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف مروّج مخدرات في الشويفات ومحيطها
تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف م. م. (مواليد عام 2005، سوري) بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات تبين انها مسروقة وتم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مظروف نايلون عليه لاصق مدون عليه "نص نات اكسترا"، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد التجار على متن الدراجة التي أوقف على متنها في الشويفات وعرمون وبشامون، مقابل /100/ دولار أميركي عن كل يوم عمل. وأضاف أنه كان ينشط سابقا في مجال الترويج داخل دار عائدة لنفس التاجر في محلة بعلبك، وانتقل منذ عشرة أيام الى بيروت بناءً على طلبه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مروّج
مخدرات
الشويفات
ومحيطها
التالي
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة رحبة من اللاجئين السوريّين
تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-07-11
توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار
أمن وقضاء
2024-07-11
توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار
0
أمن وقضاء
2024-05-29
مروّج مخدرات في الضاحية ومحيطها يقع بقبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
2024-05-29
مروّج مخدرات في الضاحية ومحيطها يقع بقبضة قوى الأمن
0
أمن وقضاء
2024-07-04
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2024-07-04
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2024-06-26
يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2024-06-26
يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:59
أمن الدولة أخلت محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي
أمن وقضاء
05:59
أمن الدولة أخلت محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي
0
أمن وقضاء
05:00
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
أمن وقضاء
05:00
استهداف آلية للجيش اللبنانيّ… ونجاة العناصر
0
أمن وقضاء
04:57
العطلة القضائية تبدأ اعتبارًا من الإثنين 15 تموز ضمنًا ولغاية 15 أيلول
أمن وقضاء
04:57
العطلة القضائية تبدأ اعتبارًا من الإثنين 15 تموز ضمنًا ولغاية 15 أيلول
0
أمن وقضاء
04:12
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة رحبة من اللاجئين السوريّين
أمن وقضاء
04:12
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة رحبة من اللاجئين السوريّين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-10
"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!
منوعات
2024-07-10
"أنا بحاجة إلى المساعدة"... عروس تقرر إلغاء دعوة جدة خطيبها لحضور حفل زفافها والسبب صادم!
0
فنّ
2024-07-10
بشعرٍ قصير وأحمر شفاه فاقع... جيسي عبده تتمايل على أغنية نانسي عجرم الجديدة (فيديو)
فنّ
2024-07-10
بشعرٍ قصير وأحمر شفاه فاقع... جيسي عبده تتمايل على أغنية نانسي عجرم الجديدة (فيديو)
0
أخبار دولية
10:20
عشرات المؤسسات الإعلامية العالمية تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول غزة
أخبار دولية
10:20
عشرات المؤسسات الإعلامية العالمية تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول غزة
0
موضة وجمال
2024-07-07
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-07-07
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
أخبار دولية
07:57
ضياع بايدن مستمر... الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين
0
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
أخبار لبنان
06:34
التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني
0
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
15:13
منتخب التوتش رغبي اللبنانيّ رسالة أمل تجمع اللبنانيين والمغتربين في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرياض وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العراق أعطى أمر تحميل الفيول اويل والكهرباء إلى انفراج جزئيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نجوم تطالب بايدن بالتنحي... وهاريس البديل الأول
0
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
رياضة
13:36
العالم بانتظار المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة... تفاهمات أولية وتفاؤل حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
فنّ
13:12
دانييلا رحمة تنشر مجموعة جديدة من صور زفافها من ناصيف زيتون... " أجمل عروس فيكي يا دنيا"! (صور)
2
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
منوعات
16:01
بعد اختفائه لمدة سنتين... العثور على ابن الـ5 أعوام مختئا في أحد المنازل وهوية الخاطفة صادم!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
باصات النقل المشترك انطلقت... وكذلك الاعتداءات عليها
4
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
فنّ
06:12
بعد انتشار أخبار حول طلاقها وعودتها لزوجها السابق... كارلا حداد تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة! (صور)
5
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
اقتصاد
02:12
ارتفاع سعر البنزين واستقرار سعر المازوت والغاز
6
فنّ
08:41
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
فنّ
08:41
انتشار صورة لإليسا وحبيبها الغامض... فبركة أو حقيقة؟ (صورة)
7
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:05
رئاسيًا... بري يقدّم تنازلات غير متوقّعة (الأنباء الكويتية)
8
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
فنّ
15:34
ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More