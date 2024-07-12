توقيف مروّج مخدرات في الشويفات ومحيطها

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف م. م. (مواليد عام 2005، سوري) بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات تبين انها مسروقة وتم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مظروف نايلون عليه لاصق مدون عليه "نص نات اكسترا"، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد التجار على متن الدراجة التي أوقف على متنها في الشويفات وعرمون وبشامون، مقابل /100/ دولار أميركي عن كل يوم عمل. وأضاف أنه كان ينشط سابقا في مجال الترويج داخل دار عائدة لنفس التاجر في محلة بعلبك، وانتقل منذ عشرة أيام الى بيروت بناءً على طلبه.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.