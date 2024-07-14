الدفاع المدني يحذر من إرتفاع الأمواج... وهذه التوجيهات







أعلن رئيس شعبة التدريب والمدارس في المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني أن الطقس تبدل اليوم، وبالتالي هناك ارتفاع للأمواج وتيارات مائية بفعل الرياح.وأشار إلى أن حالات الغرق هذه السنة ازدادت أكثر من الماضي.وقد أطلق تحذيرات للمواطنين في الفيديو المرفق أدناه...