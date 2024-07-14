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في إحدى قرى عكار... توقيف متحرّش بطفل عمره 8 سنوات
أمن وقضاء
2024-07-14 | 10:34
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في إحدى قرى عكار... توقيف متحرّش بطفل عمره 8 سنوات
ادعت مواطنة ضد (م. خ.، من مواليد عام ۱۹۷۱، سوري) بجرم التحرّش بحفيدها البالغ من العمر 8 سنوات في بلدة مشتى حمود.
وتمكّنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه في محلة مشتى حمود. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالطفل، حيث كان يقوم بدعوته إلى منزل بحجة اللعب معه ويتحرّش به.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
لذلك، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين.
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عكار...
توقيف
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