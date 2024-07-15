الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 16 و17 و24 /7 /2024 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".



