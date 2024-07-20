الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستنفذ بتاريخ 22/7/2024 اعتبارًا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 14:00 رمايات مدفعية في حقل رماية الطيبة، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة أسلحة ثقيلة