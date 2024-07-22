أمن الدولة في الشمال تُجلي ٥٠ نازحاً من بلدة القلمون

قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بإجلاء ٥٠ نازحاً من بلدة القلمون، بعد إنذاراتٍ كانت قد وجّهتها إليهم قبل فترة.